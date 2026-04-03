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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Solo abonados: La UC anunció acceso restringido de hinchas para recibir a Boca

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La única opción para que los socios accedan a boletos quedó supeditada al sistema de cesión.

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La dirigencia de Universidad Católica informó este viernes que no dispondrá de entradas a la venta para el público general en el duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por Copa Libertadores.

"La confirmación de recibir dos mil hinchas de Boca Juniors y las exigencias de seguridad impuestas por las autoridades, implicará reubicar a algunos abonados de Tribuna Prieto Alto, lo que impide disponibilizar tickets para hinchas cruzados en las restantes sectores", aclararon.

Además, expresaron que se perderán asientos debido a que: "se agregarán las mayores dimensiones de los colchones de seguridad exigidos por la Delegación Presidencial Metropolitana y Carabineros para la separación entre hinchas".

La única opción para que los socios locales accedan a boletos quedó supeditada al sistema de cesión de asientos por parte de abonados que no asistan al compromiso. Dichos tickets se liberarán entre el lunes 6 y el martes 7 de abril para compra exclusiva.

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