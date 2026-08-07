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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Sufre la UC: Juan Ignacio Díaz se lesionó ante Cobresal y es duda para la visita a Estudiantes

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa estuvo 16 minutos en cancha en el Claro Arena.

Sufre la UC: Juan Ignacio Díaz se lesionó ante Cobresal y es duda para la visita a Estudiantes
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Otra lesión hace sufrir a Universidad Católica, ya que el defensa Juan Ignacio Díaz presentó molestias en su rodilla y tuvo que ser reemplazado en el partido contra Cobresal en la Liga de Primera, a días de la visita a Estudiantes en la Copa Libertadores.

Díaz apenas jugó 15 minutos y se tendió en la cancha del Claro Arena, desatando las alarmas del cuerpo médico de los Cruzados.

Finalmente, Díaz fue sacado en camilla, siendo reemplazado por el zaguero Daniel González (16').

Con esta situación, Díaz quedó en duda para el partido de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputará el martes a las 20:30 horas (00:30 GMT) ante Estudiantes de La Plata en Argentina.

Para este choque, la UC ya tiene varias bajas: Juan Francisco Rossel, Clemente Montes y Sebastián Arancibia; además de Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia, que arrastan lesiones de larga data.

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