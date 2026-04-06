Tagle: Detectamos algunas compras de entradas de hinchas argentinos con prohibición

Juan Tagle, presidente de Cruzados, repasó el plan de seguridad para el encuentro de Universidad Católica y Boca Juniors por Copa Libertadores, abordando principalmente los trabajos sobre la presencia de la hinchada visitante en el Claro Arena.

"Hay algo importante de comentar. Esto fue algo que hablamos el otro día en la reunión en la delegación presidencial: Es el cruce de información con Tribuna Segura, que es lo que equivale (en Argentina) a nuestro derecho de admisión", explicó frente a la prensa luego de la inspección de seguridad al estadio.

"Ya hemos detectado algunas compras de entradas por parte de hinchas argentinos que están en esa lista. Esas compras de entradas van a ser anuladas, reversada la compra, y además a través de la delegación presidencial se está informando a Migración y todo para que haya un control de aquellas personas que cuentan con esa prohibición", detalló.

"Nos aseguremos de que aquí no haya mañana, no solo hinchas chilenos que tengan prohibición de acceso, sino que tampoco hinchas argentinos que estén en esa misma situación. Y sobre eso ha habido una colaboración y un trabajo mancomunado del Gobierno chileno y el Gobierno argentino en esa materia", complementó.

Tagle informó que los detectados con prohibición de ingreso al estadio "hasta ahora son tres personas, pero todavía se está haciendo un doble chequeo. Podrían aparecer algunos más, pero hasta ahora eran tres que están en ese listado y que por tanto su compra va a ser reversada".

Respecto a las presiones de Conmebol para jugar sí o sí con 2.000 fanáticos visitantes, Tagle relató que "nosotros hablamos por supuesto con la Federación porque el interlocutor, todas las comunicaciones son a través de ellos. Pablo Milad colaboró en las gestiones que estuvimos haciendo, que finalmente no logramos lo que nosotros buscábamos que era que se respetara la decisión inicial de la delegación presidencial".

El presidente de Cruzados continuó su defensa a Milad: "Pero la verdad es que bueno, estuvo siempre la colaboración de Pablo Milad en esto y de todo el equipo de la ANFP y de la Federación. Ha colaborado mucho en la organización de este partido y de hecho va a estar también mañana aquí presente en el estadio".

Por otro lado el dirigente se adhirió "absolutamente a las palabras del delegado presidencial Germán Codina para que esto sea una fiesta, que los cruzados seamos los mejores anfitriones que pueda tener un partido de esta envergadura. Todos sabemos que este estadio cuenta con medidas de seguridad de alta gama, de tal manera que cualquier persona que tenga un comportamiento fuera de lo exigido va a ser identificado".

"El llamado es positivo, es no arriesgarse, mantener un comportamiento siempre ejemplar y no tener actitudes violentas, no lanzar objetos, no traer bengalas, porque todo eso va a ser detectado y sancionado. Y en especial hacer un llamado, porque Conmebol ha sido muy estricto en esto, y nosotros lo apoyamos: en evitar absolutamente cualquier tipo de cántico xenófobo, racista, clasista o de cualquier tipo peyorativo hacia el rival", dijo.

Respecto a la reubicación de abonados en la tribuna "Ignacio Prieto" para agrandar el sector visitante, Tagle señaló que "la gente lo ha recibido muy bien. Algunos fueron a ubicaciones mejores, por tanto nadie de eso se ha quejado. Y a aquellos que bajaron a Prieto bajo, que tiene un precio un poco más bajo, les dimos un paquete de compensación que ha sido bien valorado, muy bien tomado".

En esa línea, Tagle aprovechó de reafirmar: "Nosotros estamos avanzando en acuerdos con los otros dos equipos rivales de Copa Libertadores para tener un acuerdo formal de un número de entradas para visita más acotado que va a permitir nuevamente retomar una cantidad de venta de entradas adecuada para los próximos dos partidos de local".