Tribunal ratificó suspensión de jugador de la UC para el clásico con Colo Colo

El Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP ratificó una suspensión que afectará a Universidad Católica en el clásico frente a Colo Colo, programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

De acuerdo con las resoluciones de la audiencia número 41, celebrada el martes 10 de noviembre, el mediocampista Jimmy Martínez recibió un partido de suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas, sanción que deberá cumplir ante el conjunto "albo".

La ausencia del volante representa un inconveniente para el técnico Daniel Garnero, considerando su participación en el mediocampo del equipo precordillerano, que viene de vencer por 3-0 a Deportes Limache en el Claro Arena, encuentro en el que Martínez entregó una asistencia a Fernando Zampedri.

El clásico ante Colo Colo se disputará el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas y será el primer compromiso del cuadro de Fernando Ortiz después de conquistar el título de la Liga de Primera, mientras que Universidad Católica buscará seguir sumando puntos en la parte alta de la clasificación por el "Chile 2".