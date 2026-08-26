Tribunal resolvió denuncia contra U. Católica por acreditación tardía del IVA

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió el caso que involucraba a Universidad Católica por la acreditación tardía del IVA correspondiente a junio y decidió sancionar a la institución con una amonestación.

La resolución fue adoptada durante la audiencia número 30, celebrada el martes 25 de agosto, luego de que Cruzados fue denunciado por la Unidad de Control Financiero (UCF) y citado a entregar sus descargos ante la Primera Sala.

El caso se originó por la fecha en que quedó acreditado el cumplimiento de la obligación tributaria. El plazo vencía el sábado 20 de junio y Universidad Católica efectuó el trámite el lunes 22, primer día hábil siguiente.

A ello se sumó que el registro de la operación en el sistema del Servicio de Impuestos Internos quedó reflejado posteriormente, situación que provocó la observación de la Unidad de Control Financiero y la posterior denuncia ante el Tribunal, de acuerdo a información entregada por La Tercera.

Tras revisar los antecedentes y la defensa presentada por la institución, la Primera Sala determinó aplicar únicamente una amonestación a Universidad Católica, por lo que el procedimiento no terminó con una resta de puntos para el elenco de la precordillera.

De esta manera, el organismo disciplinario dio por resuelto en primera instancia el procedimiento originado por la acreditación tardía del IVA de junio.

En el caso de Colo Colo, que tuvo una denuncia de la UCF por cotizaciones, esto quedó en acuerdo.