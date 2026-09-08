U. Católica oficializó los primeros contratos profesionales de tres figuras de su cantera

Universidad Católica oficializó este martes la firma de los primeros contratos profesionales de tres jugadores formados en su cantera, quienes dieron un importante paso en sus carreras luego de su recorrido por las divisiones menores del conjunto "cruzado".

Se trata del portero Cristóbal Del Río, el atacante Bayron Lizama y el delantero Amaro Riveros, todos integrantes de la denominada "Cantera Cruzada".

"¡Felicitaciones muchachos por este importante paso! El portero Cristóbal Del Río, el atacante Bayron Lizama y el delantero Amaro Riveros, de nuestra Cantera Cruzada, han firmado su primer contrato profesional con Los Cruzados", comunicó la institución.

"Seguramente el primero de muchos otros", agregó el club en su publicación.

Los tres futbolistas también cuentan con experiencia en los procesos de selecciones menores de Chile y fueron considerados durante 2026 en el trabajo de La Roja Sub 17.

De esta manera, Universidad Católica aseguró el vínculo profesional de tres de sus proyectos juveniles y dio un nuevo paso en su política de promoción de jugadores formados en casa.