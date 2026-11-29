U. Católica superó a Huachipato y se quedó con el tercer puesto
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Universidad Católica superó 2-1 a Huachipato este domingo en el Claro Arena y se quedó con el tercer puesto de la Liga de Primera, quedando a la expectativa de su participación internacional.
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