Universidad Católica definió su formación para recibir a Huachipato este domingo a las 18:00 horas (21:00 GMT) por la fecha 29 de la Liga de Primera, compromiso donde el cuadro "cruzado" buscará acortar la brecha con U. de Chile en la lucha por el codiciado "Chile 2" para entrar a fase grupal de la Copa Libertadores.

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