U. Católica tiene principio de acuerdo con Agustín García Basso, que ya está en Chile

El defensor argentino Agustín García Basso llegó al país este jueves para firmar por Universidad Católica y transformarse en el único refuerzo de la tienda estudiantil durante esta ventana de fichajes, para lo que ya existe un acuerdo oficializado por el club precordillerano.

"Contento de llegar al país y al club, agradecido por la bienvenida. No puedo decir más nada hasta firmar", dijo a la prensa que llegó a recibirlo al Aeropuerto de Pudahuel.

"Luego sí, responderé todo lo que ustedes quieran, primero me debo hacer los exámenes médicos y luego firmar, pero sí, me genera mucha ilusión venir al país y a este club", añadió.

Será el primer desafío para el defensor de 34 años en el fútbol chileno. Surgido de Boca, pasó por varios equipos del ascenso argentino: Santamarina de Tandil, Douglas Haig, Agropecuario, Estudiantes de Caseros, Sportivo Belgrano y Quilmes. En el exterior jugó en dos clubes de Ecuador: Deportivo Cuenca e Independiente del Valle.

A la par de su arribo, la UC anunció el principio de acuerdo con el futbolista: "Cruzados anuncia un principio de acuerdo con el defensa argentino Agustín García Basso", expresó.

"El jugador se someterá a la revisión médica correspondiente, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor de Universidad Católica durante la temporada 2026", añadió.