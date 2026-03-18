Una lesión tiene a Zampedri con un pie fuera del debut por la Copa de la Liga

Universidad Católica se alista para iniciar la Copa de la Liga ante Universidad de Concepción, pero una de sus figuras está a maltraer físicamente de cara al partido.

Como informamos en Cooperativa Deportes, Fernando Zampedri sufrió un golpe en la zona intercostal en el último partido ante Everton, situación que lo mantiene en seria duda.

La compleja inmovilización y tratamiento de la zona tiene muy complicada la presencia del goleador frente al "Campanil". Pese a que se evaluará su estado, los "cruzados" llevarán con precaución a su capitán.

Con esta complicación en mente, el conjunto de Daniel Garnero recibirá a la UdeC en el Claro Arena este domingo 22 de marzo a las 18:00 horas.