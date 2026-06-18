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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Universidad Católica lanzó su nueva colonia: "La Franja"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El club presentó una fragancia masculina que representa "la pasión, tradición y orgullo" de los cruzados.

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Universidad Católica sorprendió en esta jornada al lanzar una nueva colonia, "La Franja", una fragancia masculina que representa "la pasión, tradición y orgullo" del equipo cruzado.

De acuerdo a la descripción, esta colombia es de "carácter fresco, especiado y amaderado".

"Abre con notas de mandarina, bergamota, pimienta rosada y anís estrella, que entregan energía y personalidad desde el primer momento. Su corazón de geranio, lavanda e incienso aporta elegancia y profundidad, mientras que el ámbar, cedro y labdanum dejan una base cálida, intensa y duradera", precisa la descripción.

Finalmente, la tienda de Cruzados cierra: "Una colonia creada para representar la pasión, tradición y orgullo de La Católica".

La colonia "La Franja" tiene un valor de 29.990 pesos chilenos.

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