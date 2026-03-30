Universidad Católica tuvo retraso en su vuelo rumbo a El Salvador

El vuelo de Universidad Católica sufrió un retraso en su viaje rumbo a El Salvador, para su duelo frente a Cobresal, por la tercera fecha de la Copa de la Liga, debido a malas condiciones climáticas.

"Queremos informar que, por motivos estrictamente meteorológicos y una densa neblina en el aeropuerto Desierto de Atacama, el avión que trasladaría al equipo no ha podido volar desde esa ciudad hasta Santiago, por lo que se ha retrasado el viaje de la UC esta jornada", exrpesó el club en sus redes sociales.

"Estimamos que pasadas las 13:00 horas de este lunes un vuelo chárter podrá despegar hacia El Salvador para que el equipo cumpla con el compromiso válido por la Copa de La Liga ante Cobresal", añadieron.

El elenco cruzado se medirá ante los "mineros" este lunes 30 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio el Cobre.

Sigue todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.