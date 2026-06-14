Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica
[VIDEO] Zampedri coronó su "hat-trick" con una palomita ante U. de Concepción
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El delantero de U. Católica conectó un centro de Cristián Cuevas.
El delantero de U. Católica conectó un centro de Cristián Cuevas.
El goleador histórico de Universidad Católica coronó un "hat-trick" en el duelo de este domingo ante Universidad de Concepción, en Claro Arena, al anotar de palomita tras un centro de Cristián Cuevas el 3-1 transitorio. Luego, el propio zurdo marcó el cuarto para los "cruzados".
Revisa el tercer gol de Zampedri: