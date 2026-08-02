Sospechas de trampa masiva en admisión online instalan crisis y debate en la Universidad Nacional de México

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las más grandes de Latinoamérica, decidió aplicar un examen de control presencial a estudiantes seleccionados del ciclo 2026-2027 para validar el ingreso a licenciatura, después de detectar anomalías estadísticas e indicios de posibles irregularidades en su primer proceso de admisión, realizado completamente en línea.

La medida, inédita en la historia reciente de la institución, busca preservar la equidad del concurso y se suma a un debate que ya enfrentan universidades de distintos países sobre cómo garantizar la integridad académica frente al uso de la inteligencia artificial (IA).

La Comisión Técnica creada por el rector Leonardo Lomelí analizó los resultados del examen aplicado a 158.727 aspirantes y concluyó que la distribución de los puntajes cambió de manera significativa respecto de los cinco años anteriores.

Entre 2021 y 2025, alrededor del 3,5 % de los aspirantes obtuvo 100 o más aciertos; en 2026 esa proporción aumentó a 16,3 %. Quienes lograron 110 o más aciertos pasaron de 0,9 % a 5,5 %, un incremento seis veces mayor.

A ello se sumaron reportes sobre posibles apoyos externos, suplantación de identidad y el uso de herramientas de inteligencia artificial durante la prueba.

La UNAM insiste en que no se trata de repetir el examen de admisión, sino de un mecanismo de verificación previsto en la propia convocatoria.

A diferencia de un examen de selección ordinario, este tipo de pruebas no busca calificar desde cero el nivel académico, sino comparar los resultados obtenidos en un entorno supervisado presencialmente contra las puntuaciones registradas en pruebas remotas o digitales.

Su función es actuar como un filtro de seguridad e integridad académica en los procesos de ingreso.

La Comisión Técnica de la UNAM subrayó que la convocatoria "no constituye una imputación de conducta irregular" contra los aspirantes.

La recomendación contempla convocar a quienes ya habían recibido un aviso de selección y a quienes obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo con el que fue posible ingresar entre 2021 y 2026 a la misma carrera, plantel y modalidad.

El examen será presencial y los lugares se asignarán con base en los resultados obtenidos en esta evaluación.

La Comisión Técnica analizó distintos escenarios y concluyó que un examen de control era la opción que menos afectaba el calendario escolar y que permitía conservar el trabajo realizado durante el proceso original.

Además, evitaba obligar a los más de 158.000 aspirantes a repetir todo el procedimiento, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

En paralelo, la situación motivó la salida de Patricia Dávila como secretaria general de la UNAM. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, nombró este viernes a Javier de la Fuente como nuevo secretario general.

Lomelí reconoció el trabajo de Dávila en favor del bachillerato, así como su contribución decisiva a las reformas realizadas en esta gestión, y le deseó éxito en sus proyectos académicos futuros.

Desafíos de la inteligencia artificial en el proceso de evaluación

La expansión de la inteligencia artificial generativa ha llevado a universidades de todo el mundo a revisar sus sistemas de evaluación.

Instituciones como Harvard, Stanford y Cambridge han endurecido sus políticas sobre el uso de herramientas como ChatGPT, incrementando los exámenes presenciales y las evaluaciones orales para verificar que los conocimientos correspondan realmente al estudiante.

En Estados Unidos, además, algunos profesores han detectado diferencias significativas entre el desempeño de estudiantes en evaluaciones realizadas en casa y exámenes presenciales, un fenómeno que ha reabierto el debate sobre el impacto de la IA en la integridad académica.

Más allá del resultado del proceso de admisión, el caso de la UNAM abre un debate sobre el futuro de los exámenes de alto impacto.

La universidad apostó por un modelo completamente digital para ampliar el acceso y reducir barreras geográficas, pero la crisis evidenció que la tecnología también plantea nuevos desafíos para garantizar la autenticidad de las evaluaciones.

El desenlace del examen de control podría convertirse en un precedente para otras instituciones de educación superior que buscan incorporar herramientas digitales sin comprometer la equidad, la transparencia y la confianza pública en sus procesos de selección.

Sheinbaum ofreció alternativa a quien repruebe nuevo examen

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ofreció este sábado un lugar gratuito en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) a quienes no consigan ingresar a la UNAM después del examen presencial de control con el que la institución revisará su polémico primer proceso de admisión en línea.

"Si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que pueda estudiar de manera gratuita", afirmó la mandataria durante una visita a Santo Domingo Tonalá, en la región Mixteca del sureño estado de Oaxaca.

Sheinbaum sostuvo que, más allá de las anomalías detectadas en la prueba, "lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar en la universidad puedan hacerlo".

La presidenta explicó que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para coordinarse con la rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera, y explorar la participación de otras instituciones de educación superior en la iniciativa.