Zampedri se perderá por suspensión la revancha ante Estudiantes en la Copa Libertadores

Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica, se perderá el partido de vuelta ante Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores, tras ser amonestado en la ida y quedar suspendido por acumulación de tarjetas.

Pocos minutos después del tanto de Joaquín Tobio Burgos, que puso el 1-0 para el elenco trasandino, Zampedri cometió una imprudente infracción en contra de Santiago Núñez, la cual le valió su tercera tarjeta amarilla en el certamen, que lo dejó suspendido para el encuentro del próximo martes en el Claro Arena.

Con esta sanción, el elenco cruzado sumó al "Toro" a la larga lista de bajas, que está compuesta por Clemente Montes, Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel.