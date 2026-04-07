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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Zampedri tras la derrota ante Boca: No se pudo sumar una alegría, pero esto sigue

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"A pensar en el torneo local, que tenemos que sumar puntos también", expresó.

Zampedri tras la derrota ante Boca: No se pudo sumar una alegría, pero esto sigue
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Fernando Zampedri, delantero y referente de Universidad Católica, repasó el traspié ante Boca Juniors en el debut por la Copa Libertadores y apuntó a dar vuelta la página luego del 2-1 en contra.

"Fue un buen partido, intenso, contra un gran rival. Lamentamos no poder sumar, pero bueno, hay que seguir trabajando", comenzó en diálogo con ESPN tras el encuentro.

"Tenemos un buen descanso ahora. A pensar en el torneo local, que tenemos que sumar puntos también", agregó, en línea con pasar la página.

Respecto al choque con Boca, el capitán de la UC quedó "con sensaciones de que podíamos haberlo al menos empatarlo. No se pudo, así que veremos el próximo rival, de visita, con Audax Italiano".

Finalmente, Zampedri dedicó unas palabras a los hinchas: "Agradecerles el apoyo, sabíamos que el estadio iba a estar lleno, que iba a estar el apoyo como siempre. No se pudo sumar una alegría, pero nada, esto sigue".

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