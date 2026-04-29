Zampedri valoró triunfo de la UC en la Copa: Veníamos golpeados por perder el clásico

Fernando Zampedri, delantero y capitán de Universidad Católica, habló tras la trabajada victoria por 2-1 en calidad de visitante ante Barcelona de Guayaquil que le permitió a los cruzados saltar al primer lugar de su grupo en Copa Libertadores.

El atacante, autor de uno de los goles de la escuadra estudiantil, admitió tras el cotejo que "veníamos golpeados por perder el clásico (con Universidad de Chile), nos dolió un montón, pero hicimos un gran partido, trabajamos bien al rival, que era lo importante".

Sobre el desarrollo del encuentro, el "Toro" planteó que "en el primer tiempo fuimos muy contundentes, en el segundo nos tiramos un poco atrás, lo que hay que corregir, sufrimos demasiado, pero sumamos los tres puntos".

Con respecto al término de su racha sin poder convertir, el goleador histórico de la UC se mostró "contento porque sirvió para el triunfo. Cuando uno no convierte hay que escuchar las críticas y seguir trabajando, hacerlo dentro de la cancha, que es donde se demuestran las cosas".

Justo Giani: En ningún momento dimos el partido por ganado

Otro que sacó la voz después del triunfo fue Justo Giani. "Fue un partido muy difícil, con mucho calor y humedad. Se hizo cuesta arriba cuando pasaron los minutos, pero creo que tuvimos un arranque muy bueno", describió el argentino.

El ariete añadió que "entramos muy metidos, porque sabíamos lo que queríamos. Vinimos a buscar la victoria y creo que quedó demostrado. No paramos de correr. Jugamos bien, pero cuando hubo que correr lo hicimos. Eso es lo más destacable".

Por último, el trasandino remarcó que "en ningún momento dimos el partido por ganado. Acá en la Copa Libertadores no te puedes relajar nunca. Sí sabíamos que veníamos a ganar, eso lo teníamos claro".