Zampedri y nueva exhibición goleadora en Claro Arena: Me pone muy feliz, vivo de esto

El delantero Fernando Zampedri fue una de las grandes figuras de Universidad Católica en el contundente 5-1 sobre Universidad de Concepción, con un triplete que le permitió al elenco precordillerano cerrar la primera rueda de la Liga de Primera en el segundo puesto.

En declaraciones a TNT Sports, el delantero valoró la actuación colectiva y sostuvo que "hicimos un gran partido, dominamos todo el tiempo y eso la verdad que nos pone felices". Además, remarcó que el plantel sigue afirmado en una idea: "Siempre confiamos en el trabajo del cuerpo técnico, seguimos sosteniendo lo mismo y hoy nos está dando resultados".

El goleador también destacó el rodaje que consiguió Universidad Católica durante la temporada y apuntó que "la competencia nos ha servido un montón". Sobre su presente frente al arco, fue claro: "Los goles me ponen muy feliz, vivo de esto, trabajo para que me salgan los goles y trato de las que me queden dentro del área no fallar".

Zampedri, autor del primer triplete del torneo, aseguró que vive un momento especial en su carrera y afirmó: "Hacer tres goles es muy importante, para mi carrera también, más para ayudar al equipo". Luego agregó que está "muy feliz de estar en este club", que se siente "muy bien físicamente" y cerró con una frase ilusionante: "Hay para rato".

De todas formas, el atacante llamó a mantener el foco en el campeonato local: "Hoy pensamos en que el puntero no se nos siga escapando, en sumar de a tres. Todavía la copa internacional está muy lejos".