Zampedri y sus 23 anotaciones: No pienso en la dimensión, solo en el equipo y en hacer goles

El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, valoró el nuevo triunfo de los "cruzados" por 1-0 sobre Everton, donde aportó la única conquista, y aseguró que no se detiene a pensar en los registros que continúa acumulando como goleador, sino en su aporte al equipo.

"No pienso en la dimensión de lo que estoy haciendo, solamente pienso en el equipo, en hacer goles, en sumar mi granito de arena para el equipo, para la institución. Es trabajar, trabajar, trabajar, que esto paga", señaló Zampedri tras el encuentro a TNT Sports.

El atacante también destacó la importancia de mantener el arco en cero y reconoció las dificultades que presentó el rival. "Nos llevamos tres puntos muy valiosos, una cancha difícil. Ellos juegan bien, sostienen bien la pelota, la mueven de un lado a otro. Hoy nos tocó convertir y después defender mucho", explicó.

Respecto de la pelea por el "Chile 2", Zampedri reconoció que el liderato quedó lejos y apuntó al objetivo de conseguir la clasificación directa a Copa Libertadores. "El primer puesto se escapó. Nosotros estamos luchando por el segundo puesto, que te lleva a Copa Libertadores y es muy importante. Venimos de tres victorias al hilo, así que contento por eso", sostuvo.

Zampedri acumula 23 anotaciones en la Liga de Primera, luego de disputada la fecha 23.