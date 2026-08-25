Zuqui y Palavecino conocieron sus castigos por las expulsiones ante Ñublense

Los argentinos Fernando Zuqui y Matías Palavecino fueron sancionados este martes por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, por las expulsiones en la derrota de Universidad Católica ante Ñublense el pasado sábado, en la fecha 20 de la Liga de Primera.

Zuqui recibió dos fechas de castigo, por una tarjeta roja directa a los siete minutos por un fuerte pisotón a Matías Plaza, una acción que el árbitro Diego Flores denunció como "juego brusco grave".

En su informe, el juez indicó que Zuqui "golpeó con la planta del pie sobre el tendón de Aquiles del adversario con uso de fuerza excesiva".

Con este castigo, Zuqui se perderá el duelo pendiente contra Coquimbo Unido, programado para este miércoles a las 18:00 horas (22:00 GMT) en el "Francisco Sánchez Rumoroso", y el choque contra O'Higgins, agendado para el lunes a las 20:45 horas (00:45 GMT) en el Claro Arena.

Palavecino, por su lado, recibió una fecha de castigo, por la expulsión con doble tarjeta amarilla.

La segunda amonestación ocurrió cuando estaba en la banca de suplentes, por "desaprobar con palabras y acciones" un cobro del árbitro Flores.

Con esta sanción, Palavecino sólo se perderá la visita a Coquimbo Unido.