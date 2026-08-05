Abogado querellante pidió la salida de directores de Azul Azul nombrados por Michael Clark

El abogado querellante Alejandro Laura, representante de accionistas minoritarios de Azul Azul, pidió que los directores de la concesionaria nombrados por Michael Clark pongan sus cargos a disposición de la junta de accionistas, en medio de la formalización por el "Caso Sartor".

"No es bueno para la transparencia de Azul Azul que gente nombrada por alguien formalizado por la cantidad de delitos que tiene el señor Clark sea quien conforme el directorio actual", afirmó ante los medios.

La declaración se produjo durante una nueva jornada de formalización, en la que los abogados querellantes respaldaron la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.

Laura recordó la influencia que mantuvo el expresidente de la concesionaria durante los últimos años: "(Clark) era dueño indirecto del 63,07 por ciento de las acciones de Azul Azul. El nombraba, fue presidente y manejó el club los últimos cuatro años, adquiriendo el control del club infringiendo la Ley de Mercado de Valores".

El abogado sostuvo que, si la Justicia establece que el controlador adquirió el dominio de la sociedad de manera ilícita, corresponde que los directores designados por él pongan sus cargos a disposición de los accionistas. Su planteamiento alcanza a la mesa encabezada por la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

Clark dejó de controlar indirectamente ese paquete accionario tras la resciliación de la operación mediante la cual adquirió el 90 por ciento de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, propietario del 63,07 por ciento de Azul Azul. Esas cuotas regresaron a Asesorías e Inversiones Sartor, sociedad actualmente en liquidación.

Laura también se refirió a la extensión de una eventual condena: "Especular acerca de penas altas en este momento es difícil". Luego explicó que el presidio mayor en su grado medio abarca desde 10 años y un día hasta 15 años, aunque recalcó que todavía falta una extensa tramitación judicial.

La causa contempla 11 imputados formalizados, mientras que la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía apunta a cinco de ellos. Este jueves comenzarán las intervenciones de las defensas y la audiencia se extenderá, al menos, hasta mediados de la próxima semana.

En un proceso separado, durante septiembre se realizará la junta de acreedores de Asesorías e Inversiones Sartor. La instancia abordará el futuro de las cuotas que la sociedad posee en Tactical Sport y el mecanismo para concretar una venta. El liquidador Eduardo Godoy indicó que actualmente no existe una decisión de remover al directorio de Azul Azul.