"Paqui" Meneghini tuvo su presentación en sociedad como flamante técnico de la U
El flamante técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, tuvo su presentación ante la prensa en una conferencia donde habló de sus objetivos, del tema refuerzos e incluso tuvo palabras para la opción de sumar a Eduardo Vargas.
