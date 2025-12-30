Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado y humo
Santiago34.0°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

"Paqui" Meneghini tuvo su presentación en sociedad como flamante técnico de la U

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El flamante técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, tuvo su presentación ante la prensa en una conferencia donde habló de sus objetivos, del tema refuerzos e incluso tuvo palabras para la opción de sumar a Eduardo Vargas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados