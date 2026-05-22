Agustín Arce fue el único citado de la U para los amistosos de La Roja en junio

Nicolás Córdova confirmó la nómina para los amistosos de la selección chilena frente a Portugal y República Democrática del Congo, con un único convocado de Universidad de Chile para la fecha FIFA.

Pese a la habitual presencia de jugadores del cuadro laico en las últimas listas de "La Roja", como Lucas Assadi o Javier Altamirano, solo Agustín Arce se ganó un puesto en el combinado nacional.

El mediocampista de 21 años se ha hecho un lugar en el esquema del conjunto azul tanto con Francisco Meneghini como con Fernando Gago, mientras que en la selección tuvo su primer roce internacional en 2025 tras sumar minutos en la victoria 0-2 ante Rusia en Sochi.

Arce será parte de la delegación que viajará a Europa, donde Chile se enfrentará a Portugal el 6 de junio a las 13:45 horas (17:45 GMT) en Lisboa y a Congo el día 9 a las 10:00 horas (14:00 GMT) en Cádiz.