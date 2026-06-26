Agustín Arce: Si vamos a salir jugando tenemos que saber que habrá errores
El volante de Universidad de Chile abordó las fallas del equipo en la salida del balón y anticipó el duelo ante San Felipe por Copa Chile.
El volante de Universidad de Chile abordó las fallas del equipo en la salida del balón y anticipó el duelo ante San Felipe por Copa Chile.
El volante de Universidad de Chile Agustín Arce habló en conferencia de prensa en la previa del partido ante San Felipe por Copa Chile y abordó uno de los temas que dejó el empate 3-3 frente a Unión La Calera: Los errores en la salida.
El mediocampista azul coincidió con el análisis realizado por el ayudante técnico Fabricio Coloccini tras el encuentro y sostuvo que las equivocaciones son parte del riesgo que asume el equipo cuando intenta construir desde el fondo.
"Como dice Fabricio, creo que los errores van a estar. Si uno se atreve a salir jugando, tenemos que saber que va a haber errores. Tratar tal vez de cometer los menos posibles", señaló Arce.
El jugador también llamó a superar lo ocurrido ante Unión La Calera y enfocarse en los próximos desafíos: "Queda dar vuelta la página ya del partido contra Calera. Los errores tal vez puedan volver a suceder. Vamos a hacer lo posible para que no y poder ganar los partidos sin problemas", apuntó.
Arce, además, valoró el momento que vive en Universidad de Chile luego de sus pasos a préstamo por San Luis de Quillota y Deportes Limache. "Estuve esperando este momento ya hace mucho tiempo. Tuve que salir a préstamo dos veces para poder vivir estos momentos y creo que lo he tomado con mucha responsabilidad", expresó.