Alejandra Mizala y Azul Azul: La postura de la nueva rectora de la Universidad de Chile

La académica Alejandra Mizala fue electa rectora de la Universidad de Chile para el periodo 2026-2030, tras imponerse con un 60,93 por ciento de los votos en la segunda vuelta. Y con su elección, uno de los temas que ocupará su agenda será la situación que vive el club de fútbol profesional, administrado por la concesionaria Azul Azul.

La sociedad anómina ha estado en el "ojo del huracán" debido a los escándalos financieros por el Caso Sartor, y las denuncias contra Michael Clark, quien tuvo una cuestionada gestión como presidente de Azul Azul desde 2021 hasta el pasado 23 de abril (sólo 11 días antes que Fiscalía allanara su casa y oficina).

En escenario, Mizala, en su campaña como candidata a la rectoría, abordó en varias ocasiones la crisis institucional de la U y fue enfática en que la Casa de Estudios debía revisar el convenio con Azul Azul.

"Siempre velaré por la defensa irrestricta de los principios y valores que sostiene nuestra universidad y expreso mi mayor preocupación por los hechos públicamente conocidos", declaró Mizala a La Tercera cuando estaba postulando a la rectoría.

"El convenio con Azul a Azul debe ser revisado en cuanto a las obligaciones establecidas y su cumplimiento por parte de la concesionaria. Asimismo, estudiaré los antecedentes de la investigación penal en curso para actuar con la seriedad y responsabilidad institucional que esta situación amerita", aseveró.

Mizala, sucesora de Rosa Deves, es economista de la Universidad de Chile y Ph.D. en Economía de la University of California, Berkeley.

Es académica titular de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y cuenta con más de 37 años de trayectoria académica en docencia, investigación, gestión institucional y diseño de políticas públicas, con un compromiso sostenido con la equidad y el fortalecimiento de la educación pública.

Fue prorrectora de la Universidad de Chile entre 2022 y 2026, impulsando una gestión orientada a la calidad académica, el trabajo colaborativo y la modernización institucional.