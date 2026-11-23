El defensor venezolano Bianneider Tamayo despertó el interés de un club de Italia, en medio de su falta de protagonismo en Universidad de Chile, donde no ha vuelto a sumar citaciones después de su última participación con la selección de Venezuela.

Según informó Cooperativa Deportes, desde el entorno del futbolista confirmaron que un equipo italiano, cuya identidad aún se desconoce, tomó contacto para consultar por su situación contractual. Sin embargo, hasta el momento no existe una oferta formal y tampoco ha llegado una propuesta a la dirigencia azul.

El zaguero, que tuvo complicaciones tras su participación con la selección venezolana, también sufrió una molestia en el tobillo y perdió espacio en las decisiones del entrenador Fernando Gago, luego de haber tenido oportunidades como titular durante el primer semestre, especialmente ante la lesión de Matías Zaldivia.