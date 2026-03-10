Castellón reveló la justificación del árbitro por polémica mano en el área de la U de Concepción

Un cierre de partido lleno de tensión y controversia se vivió en el empate 1-1 entre Universidad de Chile y Universidad de Concepción luego de que en los descuentos todo el plantel azul perdiera la calma y se abalanzara sobre el árbitro José Cabero reclamando una mano de Pablo Parra dentro del área del cuadro penquista.

Pese a los airados reclamos, el juez permaneció inalterable y dejó seguir el juego. En medio de la confusión, el balón cayó en los pies de Ariel Uribe, quien avanzó en solitario hacia la portería azul, la cual fue salvada por el espléndido achique del portero Gabriel Castellón.

Sin embargo, al guardameta no pareció importarle su notable salvada. Al igual que el resto del equipo, se apresuró en ir a protestar al árbitro, intentando ganar tiempo para una posible intervención del VAR, y en zona mixta el propio Castellón reveló la postura de Cabero en la cancha.

"Para mí es una mano clara. En otros partidos se ha cobrado esa mano y hoy también le dije a Cabero por qué no la cobró. Me dijo que no, porque era una jugada fortuita, pero yo le digo que en otros partidos la han cobrado", reveló el arquero.

Finalmente, el golero azul no ocultó su frustración y exigió unificar los criterios referiles en el fútbol nacional.

"Debiese ser siempre igual. Si las cobran en otros partidos, en este partido deberían haberla cobrado y lamentablemente, salimos perjudicados por eso", sentenció.