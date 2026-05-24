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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Cecilia Pérez: "Damos inicio al camino para cumplir el primer siglo de la U"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Con todos ustedes vamos a contar hoy, mañana y siempre", señaló.

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Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, entregó el mensaje institucional por el aniversario número 99 del club de fútbol Universidad de Chile este 24 mayo y, junto con destacar a la institución, puso el foco rápidamente en la ruta hacia el centenario.

"Hoy estamos de aniversario. Es un día especial, y desde el Centro Deportivo Azul quiero saludar a todos quienes hacen posible que nuestra institución sea la más importante del mundo para cada uno de nosotros: A nuestra hinchada, especialmente, a nuestros jugadores y jugadoras, a nuestros funcionarios y funcionarias", señaló.

"Estos 99 años tienen, además, un componente inicial: damos inicio al camino a seguir para cumplir nuestros 100 años, el primer siglo de la U", destacó en el video subido en las redes del club.

"Con todos ustedes, no tengo ni una duda, vamos a contar hoy, mañana y siempre", cerró la dirigente.

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