Bachelet se ubica en el cuarto lugar en la primera votación informal para la Secretaría General de la ONU

El proceso para elegir a la persona que liderará la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir del próximo año entró este jueves en una fase decisiva de deliberación en Nueva York, instancia en que la expresidenta Michelle Bachelet se ubicó en el cuarto lugar.

Los 15 países miembros del Consejo de Seguridad iniciaron la primera ronda de encuestas informales de carácter secreto.

El objetivo de este sondeo preliminar es medir el nivel de respaldo a las distintas candidaturas, entre las que destaca la de la dos veces mandataria (2006-2010, 2014-2018).

La postulación de la también ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se despliega sin el patrocinio formal del Estado de Chile, en el marco de una carrera diplomática de largo aliento que se extenderá durante todo el segundo semestre y que contempla sucesivas votaciones de tanteo.

Junto a la dos veces mandataria, la nómina de aspirantes al máximo sillón de Naciones Unidas incluye a destacadas figuras del ámbito diplomático y político global: el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi; la exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador María Fernanda Espinosa; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan; la embajadora de Barbados ante la ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, y el expresidente de Senegal Macky Sall.

Bachelet se ubicó en cuarto lugar

La costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi resultaron este jueves los candidatos más respaldados en el primer sondeo del Consejo de Seguridad para elegir al próximo secretario general de la ONU, indicaron fuentes diplomáticas a la agencia de noticias EFE.

El liderazgo de Grynspan y Rodrigues-Birkett coincide con la petición, cada vez más amplia en la ONU, de que la próxima persona al frente de la organización sea una mujer, ya que en sus 80 años de historia nunca lo ha sido.

Esta es la primera votación informal no vinculante sobre los siete aspirantes a suceder al actual secretario general, António Guterres, a partir de 2027.

Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), fue la candidata que más votos a favor obtuvo en la consulta, según las citadas fuentes. La costarricense obtuvo 10 apoyos, un voto en contra y cuatro sufragios 'sin opinión', según otra fuente.

Por detrás quedaron Rodrigues-Birkett, actual embajadora de Guyana ante la ONU, que obtuvo nueve votos a favor, 2 en contra y 4 'sin opinión', y Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), respaldado por siete miembros, mientras que 2 votaron en contra y 6 optaron por la opción 'sin opinión'.

En cuarto lugar se ubicó la otrora Alta Comisionada de Derechos Humanos para la ONU Michelle Bachelet, que obtuvo seis preferencias por alentar y cinco por desalentarla.

Sin embargo, según recalcaron las fuentes, todos ellos recibieron votos en contra. Quienes obtuvieron un mayor número de votos en contra fue, precisamente, la exmandataria chilena y el senegalés Macky Sall, con cinco y siete votos en contra, respectivamente.

En esta ronda de votación, los estados miembros del Consejo de Seguridad obtienen una papeleta blanca en la que pueden optar por votar a favor, en contra o no opinar. Por esta razón, los candidatos no conocen el sentido del voto de cada país, solo el cómputo general.

La dinámica del Consejo de Seguridad y las reglas del proceso

Pese a que el organismo cuenta con cinco potencias con derecho a veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia), estas primeras rondas no implican la eliminación inmediata de ningún postulante.

Así lo explicó el exsecretario general de la OEA y excanciller José Miguel Insulza: "Son votaciones bastante especiales, porque se estimula o se desestimula. No se le pide a alguien que se retire ni se rechaza a alguien. La forma de vetar es decir: 'No estimulo,No apoyo', pero no dice que no esté votando. Así que hay que esperar qué es lo que pasa con tranquilidad. Este proceso puede durar horas o algunos días", señaló.

Por su parte, el excanciller y exembajador ante la ONU Heraldo Muñoz detalló que "en agosto y más adelante habrá otras votaciones informales y en algún momento habrá una diferenciación con boletas de distinto color entre los miembros permanentes versus los no permanentes".

¿Qué viene después?

Tras concluir este tipo de votaciones, el Consejo de Seguridad celebrará otras en las que los cinco miembros permanentes del órgano (Francia, China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido), con derecho a veto, emitirán sus consideraciones en una papeleta roja. Los otros diez en una blanca.

De esta manera, un voto en contra de una de las cinco potencias acabaría con la carrera del aspirante aunque fuera el que más apoyo ha recabado, razón por la que la elección del próximo secretario general suele estar condenada a un acuerdo de estos cinco miembros.

Para que el Consejo proponga a un candidato a la Asamblea General, encargada de tomar las decisión final, este deberá obtener al menos nueve apoyos y ningún veto.

Aunque todavía no se ha decidido una fecha, el Consejo de Seguridad celebrará una segunda votación informal, que en principio tendrá lugar ya bajo la presidencia rotatoria de Dinamarca, país que asumirá la dirección del órgano durante el mes de agosto