Cecilia Pérez desmintió tenso cruce con Jorge Uauy en reunión de FIFA con ANFP

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, utilizó sus redes sociales este jueves para desmentir de manera tajante los trascendidos sobre un supuesto y áspero enfrentamiento verbal con el candidato a la presidencia de la ANFP, Jorge Uauy.

La versión dada a conocer por medios de prensa aseguraba que durante la reservada cumbre sostenida en la sede de Quilín entre los emisarios de la FIFA y la dirigencia del fútbol chileno a propósito de la Ley SADP y de la consecuente separación de la ANFP de la Federación, la directiva universitaria habría encarado duramente a Uauy, enrostrándole una supuesta "desesperación" por llegar a la testera del organismo deportivo.

Frente a la repercusión de estos rumores, desde el Centro Deportivo Azul descartaron de plano el incidente y la propia exministra y otrora vocera de Gobierno publicó un directo descargo a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

"¿Nos enfrentamos con Jorge Uauy? Falso. ¡Ah! Y la frase que consignan como mía también es falsa", remarcó Pérez.

En esa misma línea, la dirigente laica concluyó con un emplazamiento hacia el ejercicio periodístico: "Siempre es mejor demorarse un poco y contrastar con la fuente directa, señores", cerró, sepultando cualquier polémica en torno a la reunión directiva.