Cecilia Pérez en su salida de Azul Azul: Tratamos de buscar lo mejor para la U

Cecilia Pérez dedicó unas palabras de despedida al directorio de Azul Azul tras la junta de accionistas que la revocó de la presidencia, con palabras positivas sobre su controvertido su mandato en la sociedad anónima que maneja el club Universidad de Chile, a la que llegó como antigua directora de Sartor y Michael Clark.

"Me voy muy tranquila. Lo hemos conversado con el resto de los directores; los que se van, los que se quedan y los que estuvieron antes. Siempre ha sido un directorio que ha tratado de buscar lo mejor para la U, lo mejor para el club. Y estos seis meses ha sido un directorio muy trabajador, muy leal y muy comprometido en momentos que ustedes saben que no eran fáciles", dijo a la prensa.

Según Pérez, "en unidad, en lealtad y con mucho trabajo" su administración "protegió del clima extradeportivo a nuestros funcionarios, a nuestros jugadores y al fútbol formativo, que son finalmente, junto con los hinchas, los que hacen grande al club".

Pérez reiteró, como en ocasiones anteriores, que haber sido presidenta "es un tremendo honor" y expresó: "Me voy con alegría y no me voy con pena, porque un cargo no te define como hincha de la U. Por lo tanto, yo llegué siendo hincha de la U de toda mi vida, me voy de mi cargo siendo hincha de la U y voy a seguir alentando a mi club y a mi equipo en los estadios".

Por otra parte, abordó la molestia expresada por la Universidad de Chile por el inminente contrato con la casa de apuestas 1xBet como nuevo auspiciador: "La casa de estudios tiene su opinión; los directores tenemos nuestra obligación, que es legal; un deber fiduciario que dice relación con cuidar el patrimonio y proteger a todos los accionistas de Azul Azul".

"Dejamos financieramente al club con muchos recursos, lo que va a permitir llevar de la mejor forma las celebraciones de los 100 años del club y reforzar, como corresponde, el plantel masculino" indicó, en línea con lo dicho el jueves recién pasado por José Ramón Correa, segundo máximo accionista y director que mantuvo su silla en Azul Azul.

"Por un lado está cumplir lo legal, pero sobre todo, y lo más importante aún, es el compromiso ético y la convicción que uno tiene que tener de que este club cada día sea más grande y no retroceda", añadió Pérez.