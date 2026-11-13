La Universidad de Chile le reclamó a Azul Azul por acuerdo con casa de apuestas: "Va contra los valores"

La casa de estudios Universidad de Chile expresó su molestia ante el inminente contrato acordado por Azul Azul con una casa de apuestas para ser el nuevo auspiciador principal del equipo de fútbol profesional.

La prorrectora Dorotea López se comunicó con la aún presidenta de la sociedad anónima, Cecilia Pérez, durante la mañana de este viernes mediante una carta, como informó La Tercera.

Desde la 'Casa de Bello' señalaron que "la promoción de juegos de azar bajo el nombre y los emblemas de la universidad va en contra de los valores que promocionan y rompen el convenio que firmaron ambas partes el 18 de agosto de 2008".

"En atención a lo anterior, y considerando la especial naturaleza de la autorización concedida a Azul Azul S.A. para el uso del nombre y símbolos de la Universidad de Chile, solicito que cualquier decisión sobre esta materia sea informada previamente a la Universidad y que se remitan todos los antecedentes pertinentes para su análisis", sumó el escrito.

En caso de no comunicar situaciones como el vínculo de dos años con 1xBet, la Universidad advirtió que "la concesionaria incurriría nuevamente en un incumplimiento grave de las obligaciones adquiridas en el marco del convenio celebrado con esta casa de estudios".

José Ramón Correa, dueño del 21 por ciento de Azul Azul y director que permanecerá en su cargo en la mesa de transición liderada por los acreedores de Sartor, se adelantó a las recciones de la Universidad de Chile y habló al rescpecto tras la reunión de directorio del jueves recién pasado.

Aunque señaló que la postura de la Chile es legítima, priorizó que "el deber de los directores es velar por el patrimonio de la sociedad y tener los recursos necesarios para poder enfrentar el 2027".