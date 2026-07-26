Cecilia Pérez: Qué sueño sería que Alexis llegara a la U

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, se refirió a la posibilidad de que Alexis Sánchez llegue a Universidad de Chile y evitó confirmar o descartar conversaciones con el delantero, quien quedó libre tras finalizar su vínculo con Sevilla.

"Yo soy de las convencidas de que una tiene que ser súper respetuosa cuando existen intereses de una o ambas partes de que un jugador pueda o no llegar a la U. Jamás voy a revelar si uno está en negociaciones con tal o cual jugador", señaló la dirigenta.

El sueño de contar con Alexis Sánchez

Pérez reconoció posteriormente el anhelo que existe dentro del club por sumar al goleador histórico de la selección chilena: "Qué ganas, qué gusto y qué sueño sería que Alexis llegara a nuestro club. Sería maravilloso".

"Si se puede dar, bueno, se dará, y ustedes, para variar, serán los primeros en conocerlo. Si él tiene oportunidades en otros mercados, uno por cierto que lo respeta y esperará el momento para que pueda eventualmente terminar su carrera en Chile", añadió.

Las palabras de la presidenta surgieron después de que se habló sobre supuestos acercamientos de Azul Azul con el entorno del atacante. Desde la concesionaria señalaron entonces que la posibilidad dependía de Sánchez, cuya prioridad era encontrar una propuesta competitiva en el extranjero.

Posteriormente Alexis desmintió haber mantenido contactos con Universidad de Chile y aseguró mediante redes sociales: "Yo no he tenido ningún contacto con nadie. Déjenme tranquilo en casa, relax. Si volviera a Chile no sería ahora".

Pérez ya había manifestado públicamente su interés por contar con el tocopillano cuando asumió la presidencia de la concesionaria. En aquella oportunidad afirmó que "Alexis Sánchez sabe que, si él quiere, la U será su casa" y recordó que el club incorporó a otros integrantes de la Generación Dorada.