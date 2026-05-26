Cecilia Pérez y fracaso de Meneghini en la U: "Lamentablemente, no se dio"

Francisco Meneghini fue despedido de Universidad de Chile hace más de dos meses tras un pésimo arranque de temporada al mando del club universitario, siendo reemplazado por Fernando Gago.

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, fue consultada en el programa "La Hora de Conversar" sobre si fue un error haber contratado al estratega argentino.

"A mí siempre me gustó 'Paqui' Meneghini. Siempre. De hecho, el gerente deportivo lo venía siguiendo y buscando hace rato. 'Paqui' Meneghini tiene la característica de plantear equipos ofensivos, directos y agresivos, con mucho desplazamiento de laterales, transiciones rápidas, y ese juego me encantaba", respondió la exministra del Deporte.

"Siempre con una partida más lenta y después ir consolidando su modelo de juego para tener buenos resultados en cada uno de los clubes que dirigió en Chile. Pero la U es un equipo que no te aguanta procesos de ir aprendiendo. Tiene que ser al tiro", añadió.

Además, la mandamás enfatizó que "creo que costó mucho. Además, hay que decir que el equipo venía muy afiatado bajo el modelo de juego de Gustavo Álvarez, y les costó acoplarse al nuevo modelo de 'Paqui'. Eso se juntó con muchas lesiones, sobre todo titulares y refuerzos. Lamentablemente, no se dio. Él es una muy buena persona, es un caballero, muy correcto. Se fue en muy buenos términos", finalizó Pérez.