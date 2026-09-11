Charles Aránguiz está en duda para la visita de la U a Deportes La Serena

Universidad de Chile tuvo un infortunio que encendió las alarmas en miras a su visita a Deportes La Serena, pues Charles Aránguiz presentó molestias físicas tras la práctica de este viernes.

Como relató el DT Fernando Gago, el volante entrenó con normalidad. Sin embargo, en Cooperativa Deportes supimos que recibió un golpe —popularmente conocido como "pancorazo"— que trajo consecuencias al cierre de la sesión en el Centro Deportivo Azul.

Aunque el dolor por el propio golpe pasó, la acción complicó una de sus rodillas; lo que fue advertido por Aránguiz al cuerpo médico de la U.

Así, este sábado Charles se realizará exámenes y evaluaciones para determinar si llega al duelo en La Portada para este domingo 13 de septiembre, a las 15:00 horas.