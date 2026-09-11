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Con la duda de Charles Aránguiz en mediocampo, Universidad de Chile alistó su equipo para visitar a Deportes La Serena este domingo 13 de septiembre (15:00 horas) por la fecha 23 de la Liga de Primera.
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