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La formación de Universidad de Chile para medirse con Deportes La Serena

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Con la duda de Charles Aránguiz en mediocampo, Universidad de Chile alistó su equipo para visitar a Deportes La Serena este domingo 13 de septiembre (15:00 horas) por la fecha 23 de la Liga de Primera.

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