Charles Aránguiz volvió a las canchas con la U en el duelo ante Audax Italiano

El volante chileno Charles Aránguiz volvió a las canchas con la camiseta de Universidad de Chile en el duelo ante Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida por la fecha 16 de la Liga de Primera.

El exseleccionado nacional vuelve a disputar un encuentro oficial desde el 7 de junio ante el mismo rival en la Copa de la Liga, cuando fue sustituido al minuto 56 en el Estadio Nacional.

En esta ocasión le tocó entrar en reemplazo de su compañero Israel Poblete al minuto 65 del partido.