Alerta Amarilla en seis comunas de Ñuble por crecidas en los ríos Perquilauquén y Chillán

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en la Región de Ñuble decretó alerta amarilla para seis comunas de la zona debido al aumento de caudal en las cuencas de los ríos Perquilauquén y Chillán.

La medida de protección civil busca desplegar tempranamente los recursos logísticos y operativos necesarios ante el riesgo inminente de anegamientos o desbordes cerca de zonas habitadas.

Alerta en el Río Perquilauquén: San Fabián y Ñiquén en vigilancia

El primer punto crítico de atención se focaliza en el sector norte de la región, donde los sensores estatales detectaron una tendencia al alza en los niveles del agua.

Según detalló la autoridad de emergencia basándose en los reportes de la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica Río Perquilauquén en San Manuel, "indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua".

Frente a esta medición, Senapred declaró Alerta Amarilla por crecida para las comunas de San Fabián y Ñiquén, "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".

Crecida en el Río Chillán: afectación para Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo

De forma paralela, los instrumentos hidrométricos instalados en la cuenca del río Chillán encendieron las alarmas de los equipos técnicos del Ministerio de Obras Públicas, extendiendo el perímetro de monitoreo hacia la zona centro-cordillera de la región.

Ante el riesgo potencial para los asentamientos del sector, las autoridades ampliaron el polígono de alerta a cuatro comunas interconectadas por dicho cauce: Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo.

La declaración del umbral amarillo faculta al Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres a movilizar de manera preventiva las capacidades humanas y materiales necesarias para acudir en ayuda de la ciudadanía.