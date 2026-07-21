Charles Aránguiz y Matías Zaldivia dieron un paso clave para volver en U. de Chile

Charles Aránguiz y Matías Zaldivia dieron un importante paso en sus recuperaciones al entrenar a la par de sus compañeros en Universidad de Chile. Ambos futbolistas recibieron el alta médica y comenzaron a ser evaluados por el cuerpo técnico de Fernando Gago de cara al próximo encuentro frente a Audax Italiano.

De todas maneras, desde el cuadro azul remarcaron que no hay que cantar victoria, debido a que fue el primer entrenamiento normal que realizaron después de sus respectivas lesiones.

La respuesta física que presenten durante las próximas horas y en la segunda práctica junto al grupo resultará determinante para definir su citación, según informamos en Cooperativa Deportes.

El cuerpo técnico también tendrá en cuenta el césped sintético del Estadio Bicentenario de La Florida, superficie que suele generar precaución cuando un futbolista regresa de una lesión. Aránguiz y Zaldivia quedaron como opciones para Gago, aunque la decisión final se tomará después de comprobar cómo reaccionaron al aumento de las cargas.