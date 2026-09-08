Clark sufrió nuevo revés judicial y seguirá en prisión preventiva por el Caso Sartor

Este martes, Michael Clark vio rechazado su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para tratar de cambiar las medidas cautelares a raíz del Caso Sartor, que lo investiga por diversos delitos económicos.

La Justicia declaró la inadmisión del recurso presentado por la defensa de Clark, ratificando la determinación del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 25 de agosto. Así, quedó desechada la prisión domiciliaria y el expresidente de Azul Azul seguirá bajo prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

En específico, la Corte de Apelaciones indicó que el recurso amparo aplica ante una "ilegalidad manifiesta y ostensible" en el proceso; situación que en este caso no ocurre.

Cabe recordar que el 18 de agosto, la jueza Paulina Moya dispuso la prisión preventiva de Clark y los imputados Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery y Sergio Samuel Yáñez Astete por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad y para la investigación de 120 días.

En concreto sobre el expresidente del club Universidad de Chile, está siendo indagado bajo los cargos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado.