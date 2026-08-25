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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Seguirá en prisión: Michael Clark sufrió revés en la Corte

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La representación del empresario puede apelar ante la Corte Suprema.

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La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo interpuesto por Bernardo Rosenberg, abogado de Michael Clark, expresidente del club Universidad de Chile y otrora máximo accionista de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos del equipo "laico".

Con esto, Clark, quien está siendo investigado por el Caso Sartor, deberá seguir preso en anexo cárcel Capitán Yáber, tal como lo determinó hace una semana en el Cuarto Juzgado de Garantía la jueza Paulina Moya.

En un extenso documento de 30 páginas, Rosenberg pidió "que se constate que la resolución que privó de libertad al amparado no expresó, en forma clara y precisa, los antecedentes calificados que permitirían tener por concurrente la necesidad de cautela, y que esa omisión vuelve ilegal la privación de libertad", entre otros argumentos.

Ante la negativa, la representación de Clark puede apelar a la Corte Suprema para que admitan el debate.

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