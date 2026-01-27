Daniela Zamora y Marcelo Díaz anticiparon los inicios de temporada de Universidad de Chile
Publicado: | Fuente: Club Universidad de Chile
Los capitanes de Universidad de Chile femenino y masculino, Daniela Zamora y Marcelo Díaz, anticiparon esta jornada el inicio de las temporadas del conjunto azul en ambas categorías. Universidad de Chile masculino comienza este viernes 30 el Campeonato Nacional frente a Audax Italiano, mientras que el conjunto femenino recibe el sábado 31 a River Plate en un amistoso, ambos partidos en el Estadio Nacional.