Delegación Presidencial no autorizó presencia de hinchas de la U en el duelo con Audax

La Delegación Presidencial Metropolitana determinó este lunes que el duelo entre Audax Italiano y Universidad de Chile, programado para este mastes 31 de marzo, se dispute sin público visitante en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Según lo expresado por el encargado Germán Codinas, esta situación se da: "para garantizar la armonía y sobre todo las condiciones de seguridad del vecindario donde se encuentran estos estadios"

"Nos interesa que a futuro podamos contar siempre con las hinchadas de ambos equipos al interior de los recintos, pero para eso tenemos que tener las condiciones necesarias para garantizar que las familias puedan concurrir", agregó.

Con esto, el elenco "azul" sufrió un duro golpe debido a que el partido que se juega a las 18:00 horas (21:00 GMT), es urgente para sumar puntos en la tercera fecha de la Copa de la Liga y no quedar rezagado en el Grupo D.