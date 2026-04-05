Eduardo Vargas: Cambiamos el chip, lo que pasó con el entrenador pasado ya quedó atrás

Eduardo Vargas, delantero de Universidad de Chile, habló tras la goleada 4-0 ante Deportes La Serena y destacó el trabajo de Fernando Gago al mando de la banca técnica, señalando que ya quedó "en el pasado" lo que ocurrió en las primeras jornadas con Francisco "Paqui" Meneghini.

"La verdad que cambiamos el chip, lo que pasó con el entrenador pasado ya quedó atrás", declaró Vargas en la transmisión oficial de TNT Sports.

"Turboman" también manifestó su agradecimiento a sus compañeros: "Es un esfuerzo de equipo, lo sacamos adelante".

En la misma línea, sostuvo que "el primer tiempo fue un primer tiempo muy malo de todos nosotros, de todos los jugadores, y la verdad que en el segundo tiempo lo pudimos dar vuelta".

Por ultimo valoró la vuelta al triunfo en el Estadio Nacional.

"Estábamos con esa espinita de ganar acá en casa. La verdad, feliz de volver. Esto nos trae más confianza para el día a día, para los entrenamientos que los estamos haciendo muy bien y lo estamos llevando al día del partido", cerró.