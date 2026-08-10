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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Eduardo Vargas: No tengo que demostrar nada a nadie

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El delantero abordó su actual etapa en Universidad de Chile, cuadro al que volvió durante esta temporada después de 15 años.

Eduardo Vargas: No tengo que demostrar nada a nadie
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Tras el triunfo 2-1 de Universidad de Chile contra Palestino por la fecha 19 de la Liga de Primera, Eduardo Vargas, delantero y autor de uno de los goles del elenco estudiantil, abordó su actual etapa en el cuadro laico, asegurando que "no tiene nada que demostrar".

"No tengo que demostrarle nada a nadie, quiero dejar mi nombre lo más alto en este club", señaló "Turboman" en diálogo con TNT Sports.

Además, ante los "árabes" el atacante llegó al centenar de encuentros disputados con la camiseta del "Romántico Viajero" y afirmó que se sentía "feliz de completar 100 partidos acá, orgulloso, intento dejar lo mejor de mi en cada partido, aunque a veces no salgan las jugadas, sigo metiendo".

 

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