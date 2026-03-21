El descargo de Fossati por su frustrada llegada a la U: El tema se tergiversó públicamente

El técnico uruguayo Jorge Fossati se refirió a su frustrada llegada a Universidad de Chile entregó sus descargos, pues nunca "vio claro el tema" pues "dos más dos no daba cuatro" en sus conversaciones con el conjunto nacional que finalmente contrató a Fernando Gago.

En conversación con el programa Quiero fútbol de la radioemisora uruguaya Sport 890 entregó detalles de lo que fueron los contactos con el cuadro azul: "Primero vino esta llamada de unos empresarios argentinos. Y al otro día me llamó el gerente deportivo de la U. Tuvimos una charla; ellos se manejan así.

"En 30 años que tengo como entrenador es la primera vez que me llamaron para hacer una entrevista y no sentí empatía con la reunión, más allá de la persona. No me sentía cómodo", agregó.

Además, el DT evidenció su "orgullo que mi nombre siga estando en la cabeza de grandes instituciones". Sin embargo, apuntó que "se tergiversó públicamente el tema, poniendo palabras en mi boca que yo nunca dije que no sé de dónde salieron. Pero si hablamos vos y yo, y de mí no sale, me parece que quedas (mal) vos".

Por último, Fossati se lamentó de no poder llegar a dirigir en nuestro país: "Por otro lado, esa decepción de no poder ir una vez más al fútbol chileno, desde donde me han llamado muchas veces y siempre no pude ir".