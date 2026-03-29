El intenso y exigente método de Fernando Gago aplicado para mejorar a Universidad de Chile

En su llegada a Universidad de Chile, el técnico Fernando Gago impuso inmediatamente su sello en un club que no encontró el rendimiento bajo las órdenes de Francisco Meneghini y dispuso de un estricto método de trabajo.

Pese a la derrota en su estreno ante Unión La Calera, el técnico argentino dispuso algunas reglas como que todos los jugadores deben desayunar y almorzar en el CDA, con el objetivo de controlar alimentación junto con regular los horarios.

De acuerdo a una publicación de La Tercera, otra de las cosas que aplicó Gago es un control diario al físico de los futbolistas. Cada uno debe pesarse y, si llega a superar la medición de pliegues cutáneos, se aplican sanciones internas que buscan mantener la disciplina en el club.

Finalmente, los entrenamientos son protagonizados por él mismo. Allí ejemplifica jugadas, mecanizar movimientos con la división de la cancha y graba cada práctica para luego revisar en detalle a los protagonistas.

Universidad de Chile tendrá su próximo apronte el martes 31 de marzo, cuando le toque visitar a Audax Italiano a las 18:00 horas por la tercera fecha en la Copa de la Liga, la cual se da previa al retorno de la Liga de Primera.