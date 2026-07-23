Gobierno extendió declaración de estado de catástrofe a comuna de Tierra Amarilla

La crisis provocada por el sistema frontal en la Región de Atacama sumó un nuevo capítulo de emergencia con la inclusión de Tierra Amarilla al decreto de Estado de Catástrofe.

La decisión busca acelerar el flujo de recursos hacia poblados interiores gravemente impactados como Amolanas, al tiempo que la red vial troncal del norte atraviesa por una de sus interrupciones más severas del último tiempo.

La inclusión de esta comuna minera al decreto oficial de emergencia se produjo en un contexto en el que diversas localidades de la provincia han enfrentado dificultades de conectividad y retrasos en la llegada de ayuda estatal tras el paso de las lluvias.

La decisión gubernamental se oficializó tras la visita de la comitiva presidencial a las dependencias de la Delegación Presidencial Regional en Copiapó.

Durante la jornada de reuniones de la autoridad nacional con las autoridades locales, el alcalde de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, se presentó en las afueras del recinto para exigir la inclusión de su territorio en la zona de catástrofe.

El jefe comunal advirtió que diversos sectores rurales del interior, como Amolanas, atravesaban momentos críticos sin acceso a ayuda oportuna, tras lo cual el Gobierno accedió a la petición e incorporó formalmente a la comuna al decreto de emergencia.

Interrupción total en la Ruta 5 Norte y operativo en convoy

En cuanto a la conectividad estructurante regional, el flujo por la principal arteria vial del país permanece inhabilitado.

"En relación con la conectividad en la Ruta 5 Norte, decir que la concesionaria está trabajando en lo que es el tramo Copiapó-Vallenar. Por el momento no tenemos ningún tipo de pasada en esa carretera", advirtió la delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid.

Respecto de la conexión en dirección al sur, la autoridad regional explicó que se evalúan alternativas de evacuación progresiva para los automovilistas y transportistas que han quedado varados en el trayecto.

"Desde la carretera, la Ruta 5 Norte de Vallenar a La Serena, junto con la concesionaria se está viendo la fórmula de sacar los vehículos que están ahí a través de convoy, buscando espacios en la ruta. Sabemos que los cortes son más pronunciados que en la ruta Copiapó-Vallenar", puntualizó Cid.