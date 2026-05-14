Exdirector de Azul Azul detalló negocios de Clark con Cerda y Kiblisky que perjudicaron a la U

Juan Pablo Pavez, exdirector de Azul Azul, detalló nexos entre Michael Clark, expresidente de la concesionaria que administra al club Universidad de Chile, con los exdueños de Huachipato, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, y con Patricio Kiblisky, expropietario de Ñublense, remarcando que existía una "economía circular" entre esos equipos que terminó perjudicando al equipo estudiantil, por la compra de jugadores, pagando "sobreprecio" por algunos.

Según informó CiperChile, Pavez, quien fue director de Azul Azul, en representación de la familia Schapira, entre 2022 y 2026, prestó declaraciones en calidad de testigo ante la fiscalía en 2025 en el marco del caso Sartor, en donde explicó las relaciones comerciales de Clark con Cerda, Pesce y Kiblisky, afirmando que ellos estaban "concertados para extraer valor" a la concesionaria.

Pavez, en su declaración, cuestionó los montos que ha pagado la U por jugadores de Huachipato y Ñublense, e incluso reveló que Manuel Mayo, gerente deportivo del club, le confidenció que no tiene injerencia en las negociaciones con el equipo de Talcahuano.

"Yo he mantenido varias conversaciones con (Manuel) Mayo, en las que él ha sido claro en manifestar que en el caso de Huachipato él no tiene ningún poder de negociación, pues para mí, esos pases los decide Clark de la mano con Cerda y Pesce, quienes actuarían como sus 'asesores'", explicó Pavez, según el citado medio.

Ciper precisó que esta declaracion de Pavez contradice a Mayo, quien afirmó a la fiscalía que "la última palabra en compras es mía".

Pavez incluso, señaló que el socio principal de Sartor, Pedro Pablo Larraín, estaba al tanto de "la injerencia que Cerda tiene en nuestro club" y que el empresario le había prometido "que lo sacaría".

Sobreprecios y pagos inéditos a Huachipato y Ñublense

Juan Pablo Pavez apuntó a situaciones inéditas, como la contratación del técnico Gustavo Alvarez, quien había sido campeón con Huachipato, señalando que Cerda "sugiere a Azul Azul, a través de Michael Clark" la contratación del argentino.

Además, explicó que Cerda había renovado el contrato de Alvarez e incluyó una cláusula de salida de 800 mil dólares, monto que tuvo que pagar la U, siendo primera vez que un equipo paga una cláusula para contratar a un DT.

Respecto a operaciones con jugadores de Huachipato, apuntó a los fichajes de Ignacio Tapia e Israel Poblete.

Sobre la contratación de Tapia, Pavez recordó que la U adquirió el 50 por ciento del pase por 900 mil dólares en 2022. Sin embargo, un año antes, "fue ofrecido al gerente deportivo de Azul Azul en ese entonces, Rodrigo Goldberg, por 400 mil dólares". Por lo tanto, remarcó que no había motivo para explicar el aumento de su tasación.

Y en el fichaje de Poblete, el exdirector sostuvo que "se sabía, por su contrato privado, que quedaba libre en unos meses", pero aún así la U compró el 50 por ciento del pase por 650 mil dólares.

Juan Pablo Pavez también cuestionó los montos que pagó la U por los fichajes de Nicolás Guerra y Federico Mateos a Ñublense.

Guerra había sido vendido al club de Chillán en 2021 por 130 mil dólares, pero fue recomprado en 2023 por 400 mil de la divisa estadounidense; y en el caso de Mateos, fue fichado por 200 mil dólares, "pese a que se encontraba libre y no era necesario abonar dinero al equipo de Chillán".

Finalmente, Ciper recordó que la CMF también había detectado como Clark también había hecho negocios, fuera del tema de Azul Azul, con empresas pertenecients a Kiblisky, Cerda y Pesce.