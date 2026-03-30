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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Felipe Mora volvió a aparecer en la órbita de Universidad de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante es pretendido por los azules para el segundo semestre de 2026.

Felipe Mora volvió a aparecer en la órbita de Universidad de Chile
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Las lesiones que complicaron el arranque de temporada del uruguayo Octavio Rivero y del argentino Juan Martín Lucero tienen a Universidad de Chile analizando el mercado de pases para el segundo semestre, dando como opción el retorno de Felipe Mora.

De acuerdo al medio partidario La Magia Azul, la directiva del elenco laico tendría entre ceja y ceja al atacante nacional y goleador del equipo en la obtención del título del Apertura de 2017.

El chileno pertenece al Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS), pero actualmente no lleva un buen rendimiento, sumando solo un gol durante este temporada. 

"Esta falta de rodaje es el principal argumento que ilusiona a la hinchada azul con un posible retorno, entendiendo que el jugador necesita recuperar el protagonismo que supo tener en Chile para volver a ser alternativa real en el continente", indicaron en el citado medio.

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